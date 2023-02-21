Каграманов Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1988
Бракосочетание
13.08.2011
Рождение ребёнка
02.03.2012
Дочь: Каграманова Нелли Николаевна
Мать ребёнка: Каграманова Ирина Игоревна
Рождение ребёнка
14.05.2015
Сын: Каграманов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Каграманова Ирина Игоревна
Рождение ребёнка
15.01.2017
Дочь: Каграманова Аделина Николаевна
Мать ребёнка: Каграманова Ирина Игоревна