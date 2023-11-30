Филипп Максимов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Максим Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1807
Сын: Василий Филиппов
Мать ребёнка: Федора Кириллова
Рождение ребёнка
25.09.1809
Дочь: Пелагея Филипова
Мать ребёнка: Федора Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора Кириллова
Смерть
Неизвестно