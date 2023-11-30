Филипп Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипп Максимов

Место рождения

Микляево, Клин, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1785 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Максим Васильев

Мать: не указана

Микляево, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
02.01.1807

Сын: Василий Филиппов

Мать ребёнка: Федора Кириллова

Рождение ребёнка
25.09.1809

Дочь: Пелагея Филипова

Мать ребёнка: Федора Кириллова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Кириллова

Смерть
Неизвестно
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