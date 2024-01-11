(Сафиканов) Логфижихан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сафиканов) Логфижихан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Пол

Женский

Отец

1820 г.р.

Мать

1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Сафиканов Хисаметдин

Мать: Шарифа

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