Кондырев Лев Николаевич
Место рождения
Дата рождения18.02.1910
Дата смерти2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
2002