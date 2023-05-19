Кондырев Лев Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондырев Лев Николаевич

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

18.02.1910

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
2002
Москва, город федерального значения Москва
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