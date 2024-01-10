Романов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1950
Дочь: Новисова Татьяна
Мать ребёнка: Романова Рахиль (Роня)
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Рахиль (Роня)
Смерть
Неизвестно