Романов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1950

Дочь: Новисова Татьяна

Мать ребёнка: Романова Рахиль (Роня)

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Рахиль (Роня)

Смерть
Неизвестно
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