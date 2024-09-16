(Либрехт) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Либрехт) Анастасия

Место рождения

Казахстан

Дата рождения

26.06.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1973 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макарченко Борис Олегович

Рождение ребёнка
07.01.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макарченко Борис Олегович

Рождение ребёнка
11.10.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макарченко Борис Олегович

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