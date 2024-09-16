(Либрехт) Анастасия
Место рожденияКазахстан
Дата рождения26.06.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.01.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макарченко Борис Олегович
Рождение ребёнка
11.10.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макарченко Борис Олегович