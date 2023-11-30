Горохов Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения1851 ст.
Дата смерти22.01.1906 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.
Отец: Горохов Степан
Мать: не указана
Или 1850
Рождение ребёнка
25.10.1874 ст.
Мать ребёнка: Горохова Дария Филиппова
ЦГА Москвы, Ф 203, О 780, Д 1208, стр. 9 Счёт родившихся 11 Дата рождения 25.10.1874 Дата крещения 28.10.1874 Михаил Московского уезда, Выхинской волости, деревни Хлыстовой крестьянин-собственник Иван... Показать все
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Бакулина Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Горохова Дария Филиппова
Или 1883
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горохова Дария Филиппова
Смерть
22.01.1906 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Сергиевская церковь в Рогожской слободе ЦГА Москвы, фонд №203, опись №782, дело №151, стр. 613 Счёт умерших 5 Дата смерти 22.01.1906 Дата погребения 24.01.1906 Московской губернии и уезда, Выхинской в... Показать все