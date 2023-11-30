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Горохов Иван Степанович

Место рождения

Хлыстово, Люберцы, Московская область

Дата рождения

1851 ст.

Дата смерти

22.01.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.

Отец: Горохов Степан

Мать: не указана

Хлыстово, Люберцы, Московская область
Или 1850
Рождение ребёнка
25.10.1874 ст.

Сын: Горохов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Горохова Дария Филиппова

Хлыстово, Люберцы, Московская область
ЦГА Москвы, Ф 203, О 780, Д 1208, стр. 9 Счёт родившихся 11 Дата рождения 25.10.1874 Дата крещения 28.10.1874 Михаил Московского уезда, Выхинской волости, деревни Хлыстовой крестьянин-собственник Иван... Показать все
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Бакулина Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Горохова Дария Филиппова

Хлыстово, Люберцы, Московская область
Или 1883
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горохова Дария Филиппова

Смерть
22.01.1906 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Сергиевская церковь в Рогожской слободе ЦГА Москвы, фонд №203, опись №782, дело №151, стр. 613 Счёт умерших 5 Дата смерти 22.01.1906 Дата погребения 24.01.1906 Московской губернии и уезда, Выхинской в... Показать все
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