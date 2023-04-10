Пахоруков Иван Лазаревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1892
Дата смерти01.01.1978
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1892
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Пахоруков Меркурий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пахоруков Михаил Иванович
Мать ребёнка: Пахорукова Кристина Григорьевна
Смерть
01.01.1978