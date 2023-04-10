Пахоруков Иван Лазаревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахоруков Иван Лазаревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1892

Дата смерти

01.01.1978

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1921 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1892

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Пахоруков Меркурий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пахоруков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Пахорукова Кристина Григорьевна

Смерть
01.01.1978
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