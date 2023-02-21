Ойнас Август — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ойнас Август

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Луиза Августовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Шеболенкова Эмма Августовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Ойнас Павел Августович

Мать ребёнка: не указана

Козлово, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Фамилия, имя, отчество: Павел Августович Ойнас Дата рождения военнослужащего: __.__.1916 Место рождения: Калининская обл., Плосковский р-н, д. Козлов Место призыва: Плоскошский РВК, Калининская обл., ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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