Ойнас Август
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Луиза Августовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Шеболенкова Эмма Августовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: не указана
Козлово, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Фамилия, имя, отчество: Павел Августович Ойнас Дата рождения военнослужащего: __.__.1916 Место рождения: Калининская обл., Плосковский р-н, д. Козлов Место призыва: Плоскошский РВК, Калининская обл., ... Показать все
Смерть
Неизвестно