Гопиенко Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гопиенко Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1976

Дочь: Салиенко Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Гопиенко Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гопиенко Дмитрий Николавевич

Отец ребёнка: Гопиенко Николай Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гопиенко Николай Дмитриевич

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