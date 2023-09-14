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Гуненкова Прасковья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

12.08.1832

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

РС 1816 АИПС РБ д.Ломовка 048 № 165 61 год
Рождение ребёнка
1778

Сын: Гуненков Терентий Алексеев

Отец ребёнка: Гуненков Алексей Фадеев

37 лет на момент предыдущей ревизии (1816 года) 33 года на РС 1811 17 лет на РС 1795
Смерть
12.08.1832
г. Белорецк
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