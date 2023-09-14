Гуненкова Прасковья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смерти12.08.1832
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
РС 1816 АИПС РБ д.Ломовка 048 № 165 61 год
Рождение ребёнка
1778
Сын: Гуненков Терентий Алексеев
Отец ребёнка: Гуненков Алексей Фадеев
37 лет на момент предыдущей ревизии (1816 года) 33 года на РС 1811 17 лет на РС 1795
Смерть
12.08.1832
г. Белорецк