Бреховских Петр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бреховских Петр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1954

Дочь: Бреховских Наталья Петровна

Мать ребёнка: Бреховских Полина

Рождение ребёнка
01.08.1956

Сын: Бреховских Александр Петрович

Мать ребёнка: Бреховских Полина

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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