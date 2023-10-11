Бреховских Петр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1954
Дочь: Бреховских Наталья Петровна
Мать ребёнка: Бреховских Полина
Рождение ребёнка
01.08.1956
Сын: Бреховских Александр Петрович
Мать ребёнка: Бреховских Полина
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область