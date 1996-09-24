Судоплатов Павел Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСудоплатов Павел Анатольевич

Судоплатов Павел Анатольевич

avatar

Место рождения

г. Мелитополь, Мелитопольский уезд Таврической губернии

Дата рождения

20.07.1907

Дата смерти

24.09.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Мелитополь, Мелитопольский уезд Таврической губернии
Место жительства
С 1907
г. Мелитополь, Мелитопольский уезд Таврической губернии
Место жительства
С 1928
г. Харьков, Украинская ССР
Место жительства
С 1932
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1935
г. Берлин, Германия
Смерть
24.09.1996
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1996
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close