Судоплатов Павел Анатольевич
Место рожденияг. Мелитополь, Мелитопольский уезд Таврической губернии
Дата рождения20.07.1907
Дата смерти24.09.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Мелитополь, Мелитопольский уезд Таврической губернии
Место жительства
С 1907
г. Мелитополь, Мелитопольский уезд Таврической губернии
Место жительства
С 1928
г. Харьков, Украинская ССР
Место жительства
С 1932
Место жительства
С 1935
г. Берлин, Германия
Смерть
24.09.1996
Место жительства
По 1996