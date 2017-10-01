Будюгин Владимир Ильич
Место рожденияВосточно-казахстанская область
Дата рождения01.01.1936
Дата смерти?.10.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1936
Отец: не указан
Мать: Будюгина Марина
Восточно-казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попукалова Анна Сергеевна
Смерть
?.10.2017
Никольск. Восточно-казахстанская область