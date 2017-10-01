Будюгин Владимир Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будюгин Владимир Ильич

Место рождения

Восточно-казахстанская область

Дата рождения

01.01.1936

Дата смерти

?.10.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1936

Отец: не указан

Мать: Будюгина Марина

Восточно-казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попукалова Анна Сергеевна

Смерть
?.10.2017
Никольск. Восточно-казахстанская область
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