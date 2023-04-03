Онищенко Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
12.02.1938
Сын: Онищенко Николай
Мать ребёнка: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Место жительства
Неизвестно
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика