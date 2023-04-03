Онищенко Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онищенко Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1938 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
12.02.1938

Сын: Онищенко Николай

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Место жительства
Неизвестно
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
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