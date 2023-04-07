Фотий Клементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Клементий Иванович
Мать: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Федосья Фотиевна
Мать ребёнка: Авдотья Евдокимовна
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Степанида Фотиевна
Мать ребёнка: Авдотья Евдокимовна
Рождение ребёнка
1744
Сын: Осип Фотиевич
Мать ребёнка: Авдотья Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Евдокимовна
Смерть
Неизвестно