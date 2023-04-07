Фотий Клементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фотий Клементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Клементий Иванович

Мать: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Федосья Фотиевна

Мать ребёнка: Авдотья Евдокимовна

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Степанида Фотиевна

Мать ребёнка: Авдотья Евдокимовна

Рождение ребёнка
1744

Сын: Осип Фотиевич

Мать ребёнка: Авдотья Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
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