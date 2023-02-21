Соловьева - Виноградова Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1918
Дата смерти19.08.1989
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1918
Отец: Иван
Рождение ребёнка
01.09.1937
Дочь: Махорина - Обухова - Соловьева Серафима Сергеевна
Отец ребёнка: Соловьев Сергей Александрович
Рождение ребёнка
06.09.1939
Сын: Соловьев Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Соловьев Сергей Александрович
Рождение ребёнка
05.09.1941
Сын: Соловьев Вячеслав Сергеевич
Отец ребёнка: Соловьев Сергей Александрович
Рождение ребёнка
20.04.1946
Сын: Соловьев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Соловьев Сергей Александрович
Рождение ребёнка
30.07.1948
Сын: Соловьев Валерий Сергеевич
Отец ребёнка: Соловьев Сергей Александрович
Рождение ребёнка
20.05.1950
Сын: Соловьев Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Соловьев Сергей Александрович
Рождение ребёнка
01.08.1951
Дочь: Костина - Соловьева Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Соловьев Сергей Александрович
Рождение ребёнка
13.07.1954
Сын: Соловьев Евгений Сергеевич
Отец ребёнка: Соловьев Сергей Александрович
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
19.08.1989