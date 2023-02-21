Соловьева - Виноградова Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева - Виноградова Клавдия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1918

Дата смерти

19.08.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1918

Отец: Иван

Мать: Малинина Пелагея Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.09.1937

Дочь: Махорина - Обухова - Соловьева Серафима Сергеевна

Отец ребёнка: Соловьев Сергей Александрович

Рождение ребёнка
06.09.1939

Сын: Соловьев Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Соловьев Сергей Александрович

Рождение ребёнка
05.09.1941

Сын: Соловьев Вячеслав Сергеевич

Отец ребёнка: Соловьев Сергей Александрович

Рождение ребёнка
20.04.1946

Сын: Соловьев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Соловьев Сергей Александрович

Рождение ребёнка
30.07.1948

Сын: Соловьев Валерий Сергеевич

Отец ребёнка: Соловьев Сергей Александрович

Рождение ребёнка
20.05.1950

Сын: Соловьев Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Соловьев Сергей Александрович

Рождение ребёнка
01.08.1951

Дочь: Костина - Соловьева Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Соловьев Сергей Александрович

Рождение ребёнка
13.07.1954

Сын: Соловьев Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Соловьев Сергей Александрович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
19.08.1989
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