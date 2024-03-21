Матвей Аристов
Место рождения
Дата рожденияС 1824 по 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1824 по 1825
Отец: Арист Никитин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Парасковья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Фёдорова
Рождение ребёнка
С 1852 по 1853
Дочь: Татьяна Матвеева
Мать ребёнка: Настасья Фёдорова
Рождение ребёнка
С 1855 по 1856
Сын: Александр Матвеев
Мать ребёнка: Настасья Фёдорова
Рождение ребёнка
1870
Сын: Николай Матвеев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно