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Матвей Аристов

Место рождения

Нагорново, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

С 1824 по 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

С 1787 по 1789 г.р.

Мать

Не указана

Жена

С 1834 по 1835 г.р.
1828 г.р.

Дети

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1824 по 1825

Отец: Арист Никитин

Мать: не указана

Нагорново, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парасковья Андреева

Нагорново, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Фёдорова

Нагорново, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
С 1852 по 1853

Дочь: Татьяна Матвеева

Мать ребёнка: Настасья Фёдорова

Нагорново, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
С 1855 по 1856

Сын: Александр Матвеев

Мать ребёнка: Настасья Фёдорова

Нагорново, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Николай Матвеев

Мать ребёнка: не указана

Нагорново, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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