Иустинья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иустинья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1907

Сын: Гущин Николай Семенович

Отец ребёнка: Гущин Семен Калистратович

починок 2-го Ивановского. Шубенской волости, Верхосеверского общества, Котельнического уезда, Вятской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гущин Семен Калистратович

Смерть
Неизвестно
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