Иустинья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1907
Отец ребёнка: Гущин Семен Калистратович
починок 2-го Ивановского. Шубенской волости, Верхосеверского общества, Котельнического уезда, Вятской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно