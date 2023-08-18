(Широких) Гликерия Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Широких) Гликерия Дмитриева

Место рождения

поч. Подгорный, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

После 1790

Пол

Женский

Отец

Около 1745 г.р.

Мать

Между 1746 и 1749 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Широких Дмитрий Захаров

Мать: Широких Евдокия Егорова

поч. Подгорный, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Подгорный, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1790
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