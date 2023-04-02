Федяков Николай Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федяков Николай Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федяков Николай Михайлов

Мать: Федякова Варвара Георгиева

Рождение ребёнка
01.08.1911

Сын: Федяков Стефан Николаев

Мать ребёнка: Федякова Феодулия Ефимиева

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 1-2 августа 1911г СТефан Родители: Сокольского села крестьянин Николай Николаев Федяков и законная его жена Феодулия Ефимиева, оба православные Восприемники: родной брат Николаю Петр и кре... Показать все
Рождение ребёнка
29.11.1914

Сын: Федяков Николай Николаев

Мать ребёнка: Федякова Феодулия Ефимиева

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федякова Феодулия Ефимиева

Смерть
Неизвестно
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