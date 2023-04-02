Федяков Николай Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1911
Мать ребёнка: Федякова Феодулия Ефимиева
ГАСО ф6 о17 1-2 августа 1911г СТефан Родители: Сокольского села крестьянин Николай Николаев Федяков и законная его жена Феодулия Ефимиева, оба православные Восприемники: родной брат Николаю Петр и кре... Показать все
Рождение ребёнка
29.11.1914
Мать ребёнка: Федякова Феодулия Ефимиева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно