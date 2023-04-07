Анастасия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Даниил Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Герасимович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Герасимович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Глафира Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Герасимович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Авенир Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Герасимович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Герасимович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Евстафий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Герасимович
Смерть
Неизвестно