Анастасия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Даниил Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Герасимович

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Герасимович

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Глафира Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Герасимович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Авенир Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Герасимович

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Герасимович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Евстафий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Герасимович

Смерть
Неизвестно
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