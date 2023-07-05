Воспинников Сергей Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.2007
Дочь: Воспинникова Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Козлова Юлия
Рождение ребёнка
29.10.2009
Дочь: Воспинникова Полина Сергеевна
Мать ребёнка: Козлова Юлия
Рождение ребёнка
28.01.2011
Дочь: Воспинникова Варвара Сергеевна
Мать ребёнка: Козлова Юлия
Рождение ребёнка
25.01.2015
Сын: Воспинников Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Козлова Юлия
Рождение ребёнка
05.04.2021
Сын: Воспинников Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Козлова Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Юлия