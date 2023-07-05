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Воспинников Сергей Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.2007

Дочь: Воспинникова Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Козлова Юлия

Рождение ребёнка
29.10.2009

Дочь: Воспинникова Полина Сергеевна

Мать ребёнка: Козлова Юлия

Рождение ребёнка
28.01.2011

Дочь: Воспинникова Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: Козлова Юлия

Рождение ребёнка
25.01.2015

Сын: Воспинников Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Козлова Юлия

Рождение ребёнка
05.04.2021

Сын: Воспинников Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Козлова Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Юлия