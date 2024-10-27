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Панжинский Антон Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1879

Отец: Панжинский Пётр Сидоров

Мать: Панжинская Агафья Васильевна

Бракосочетание
10.09.1897 ст.

Жена: Панжинская (Носова) Наталья Степановна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
16.10.1898 ст.

Сын: Панженский Лука Антонович

Мать ребёнка: Панжинская (Носова) Наталья Степановна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Панжинский Александр Антонович

Мать ребёнка: Панжинская (Носова) Наталья Степановна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Панжинский Гавриил Антонович

Мать ребёнка: Панжинская (Носова) Наталья Степановна

Смерть
Неизвестно

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