Панжинский Антон Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1879
Бракосочетание
10.09.1897 ст.
Рождение ребёнка
16.10.1898 ст.
Сын: Панженский Лука Антонович
Мать ребёнка: Панжинская (Носова) Наталья Степановна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Панжинский Александр Антонович
Мать ребёнка: Панжинская (Носова) Наталья Степановна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Панжинский Гавриил Антонович
Мать ребёнка: Панжинская (Носова) Наталья Степановна
Смерть
Неизвестно