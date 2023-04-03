((Седова)) Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1965
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1965
Отец: Седов Михаил Михайлович
Мать: Маргарита Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мутовкин Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мутовкин Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мутовкин Дмитрий Валерьевич
Отец ребёнка: Мутовкин Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мутовкин Валерий
Работа или профессия
Неизвестно
медсестра