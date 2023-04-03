((Седова)) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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((Седова)) Ольга Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1965

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1965

Отец: Седов Михаил Михайлович

Мать: Маргарита Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седов Степан Валерьевич

Отец ребёнка: Мутовкин Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седов Иван Валерьевич

Отец ребёнка: Мутовкин Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мутовкин Дмитрий Валерьевич

Отец ребёнка: Мутовкин Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мутовкин Валерий

Работа или профессия
Неизвестно
медсестра
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