Шатруков Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1971
Дочь: Люберцева Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Шатрукова Галина Николаевна
Рождение ребёнка
07.07.1979
Сын: Шатруков Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: Шатрукова Галина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Шатрукова Галина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно