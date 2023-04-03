Шатруков Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатруков Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1971

Дочь: Люберцева Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Шатрукова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
07.07.1979

Сын: Шатруков Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: Шатрукова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Шатрукова Галина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатрукова Галина Николаевна

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