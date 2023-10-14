Тищенко (Лукьянова) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тищенко (Лукьянова) Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.?

Отец: Лукьянов Иван Самойлович

Мать: Лукьянова Александра

Рождение ребёнка
23.07.1961

Дочь: Сережникова Ольга Петровна

Отец ребёнка: Тищенко Пётр Иванович

Рождение ребёнка
11.02.1965

Сын: Тищенко Иван Петрович

Отец ребёнка: Тищенко Пётр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тищенко Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тищенко Сергей Петрович

Отец ребёнка: Тищенко Пётр Иванович

Смерть
Неизвестно
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