Тищенко (Лукьянова) Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.?
Отец: Лукьянов Иван Самойлович
Мать: Лукьянова Александра
Рождение ребёнка
23.07.1961
Дочь: Сережникова Ольга Петровна
Отец ребёнка: Тищенко Пётр Иванович
Рождение ребёнка
11.02.1965
Отец ребёнка: Тищенко Пётр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тищенко Пётр Иванович
Смерть
Неизвестно