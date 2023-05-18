Ловчикова Ксения Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ловчикова Ксения Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

24.02.1909

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Александра Панкратиевна

Отец ребёнка: Ловчиков Панкратий Панфилович

Бракосочетание
1878

Муж: Ловчиков Панкратий Панфилович

Рождение ребёнка
19.04.1882

Сын: Ловчиков Фёдор Панкратьевич

Отец ребёнка: Ловчиков Панкратий Панфилович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.03.1885

Сын: Ловчиков Алексей Панкратьевич

Отец ребёнка: Ловчиков Панкратий Панфилович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.08.1887

Дочь: Наталья Панкратьевна

Отец ребёнка: Ловчиков Панкратий Панфилович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Долбилова Васса Панкратьевна

Отец ребёнка: Ловчиков Панкратий Панфилович

Смерть
24.02.1909
Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: Простуда
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