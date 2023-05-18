Ловчикова Ксения Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смерти24.02.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Александра Панкратиевна
Отец ребёнка: Ловчиков Панкратий Панфилович
Бракосочетание
1878
Рождение ребёнка
19.04.1882
Сын: Ловчиков Фёдор Панкратьевич
Отец ребёнка: Ловчиков Панкратий Панфилович
Рождение ребёнка
15.03.1885
Сын: Ловчиков Алексей Панкратьевич
Отец ребёнка: Ловчиков Панкратий Панфилович
Рождение ребёнка
11.08.1887
Дочь: Наталья Панкратьевна
Отец ребёнка: Ловчиков Панкратий Панфилович
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Долбилова Васса Панкратьевна
Отец ребёнка: Ловчиков Панкратий Панфилович
Смерть
24.02.1909
Причина смерти: Простуда