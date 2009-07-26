Зайцев Иван Гаврилович 09.11.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцев Иван Гаврилович

Зайцев Иван Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1940

Дата смерти

26.07.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

Мз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Генриетта Ивановна

Мать ребёнка: Зайцева Орлова Валентина Федоровна

Рождение ребёнка
12.06.1969

Сын: Зайцев Александр Иванович

Мать ребёнка: Зайцева Орлова Валентина Федоровна

Смерть
26.07.2009

Мы используем куки для улучшения работы сайта.