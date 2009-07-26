Зайцев Иван Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1940
Дата смерти26.07.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Генриетта Ивановна
Мать ребёнка: Зайцева Орлова Валентина Федоровна
Рождение ребёнка
12.06.1969
Сын: Зайцев Александр Иванович
Мать ребёнка: Зайцева Орлова Валентина Федоровна
Смерть
26.07.2009