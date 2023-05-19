Жуков Петр Николаевич
Место рождения
Дата рождения24.11.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1893
Отец: Жуков Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
31.12.1918
Дочь: Кондратьева Софья Петровна
Мать ребёнка: Жукова Анна Ивановна
Церковь Преображения Господня за Московской заставой
Бракосочетание
1918
Жена: Жукова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Тимофеева Вера Петровна
Мать ребёнка: Жукова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
01.04.1924
Дочь: Брицкая Надежда Петровна
Мать ребёнка: Жукова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Любовь Петровна
Мать ребёнка: Жукова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Серафимовское кладбище
Серафимовское кладбище