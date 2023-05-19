Жуков Петр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуков Петр Николаевич

Жуков Петр Николаевич

avatar

Место рождения

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

24.11.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1893

Отец: Жуков Николай Фёдорович

Мать: Жукова Прасковья Ивановна

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
31.12.1918

Дочь: Кондратьева Софья Петровна

Мать ребёнка: Жукова Анна Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Церковь Преображения Господня за Московской заставой
Бракосочетание
1918

Жена: Жукова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Тимофеева Вера Петровна

Мать ребёнка: Жукова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
01.04.1924

Дочь: Брицкая Надежда Петровна

Мать ребёнка: Жукова Анна Ивановна

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Любовь Петровна

Мать ребёнка: Жукова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Серафимовское кладбище
Серафимовское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close