Куликов Иван Федорович (Иванович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликов Иван Федорович (Иванович)

Место рождения

Драчево, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Вычислено 1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1667 г.р.

Мать

Вычислено 1672 г.р.

Жена

Вычислено 1707 г.р.

Дети

Вычислено 1732 г.р.
Вычислено 1735 г.р.
Вычислено 1744 г.р.

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1708

Отец: Куликов Иван Михайлович

Мать: Куликова Ирина Мокеевна

Драчево, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1732

Сын: Куликов Сидор Иванович

Мать ребёнка: Куликова Ульяна Федоровна

Драчево, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1735

Сын: Куликов Анисим Иванович

Мать ребёнка: Куликова Ульяна Федоровна

Драчево, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1744

Дочь: Мавра Ивановна

Мать ребёнка: Куликова Ульяна Федоровна

Драчево, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Ульяна Федоровна

Смерть
Неизвестно
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