Куликов Иван Федорович (Иванович)
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1708
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1708
Отец: Куликов Иван Михайлович
Мать: Куликова Ирина Мокеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1732
Мать ребёнка: Куликова Ульяна Федоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1735
Мать ребёнка: Куликова Ульяна Федоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1744
Дочь: Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Куликова Ульяна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно