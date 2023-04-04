Балахнина Пелагея Симеонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балахнина Пелагея Симеонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

НM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Балахнин Аверкий Сергеев

Отец ребёнка: Балахнин Сергей Феклистов

Рождение ребёнка
1849

Сын: Балахнин Фома Сергеев

Отец ребёнка: Балахнин Сергей Феклистов

Алтайское, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балахнин Сергей Феклистов

Смерть
Неизвестно
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