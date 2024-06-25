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Асофьев Тит Трофимов

Место рождения

Орлянка, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1811 ст.

Дата смерти

1814 ст.

Пол

Мужской

Отец

1777 г.р.

Мать

1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
1811 ст.

Отец: Асофьевъ Трофим Игнатов

Мать: Асофьева Арина Родионова

Орлянка, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Ревизия №7 30.07.1816 года Семья №2- умер в 1814 году ГАКО Ф-184, Оп-2, Д-448 Крестьянин - помещик Александр Васильевич Гвоздев Ревизия №6 1811 года - 3 недели Ориентировочная дата рождения 1811 год ... Показать все
Смерть
1814 ст.
Орлянка, Солнцевский муниципальный район, Курская область

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