Асофьев Тит Трофимов
Место рождения
Дата рождения1811 ст.
Дата смерти1814 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811 ст.
Отец: Асофьевъ Трофим Игнатов
Мать: Асофьева Арина Родионова
Ревизия №7 30.07.1816 года Семья №2- умер в 1814 году ГАКО Ф-184, Оп-2, Д-448 Крестьянин - помещик Александр Васильевич Гвоздев Ревизия №6 1811 года - 3 недели Ориентировочная дата рождения 1811 год ... Показать все
Смерть
1814 ст.