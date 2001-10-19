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Валиуллина Арина Викторовна
Валиуллина Арина Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.10.2001
Пол
Женский
Отец
Валиуллин Виктор Ильшатович
1975 г.р.
Мать
Валиуллина Оксана
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.2001
Отец:
Валиуллин Виктор Ильшатович
Мать:
Валиуллина Оксана
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