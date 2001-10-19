Валиуллина Арина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиуллина Арина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.2001

Пол

Женский

Отец

1975 г.р.

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.2001

Отец: Валиуллин Виктор Ильшатович

Мать: Валиуллина Оксана

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