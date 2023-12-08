Лопатина Феврония Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатина Феврония Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1831 ст.

Дочь: Зыкова Федосья Андреевна

Отец ребёнка: Лопатин Андрей Филиппович

Ямская, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
02.01.1834 ст.

Сын: Лопатин Максим Андреевич

Отец ребёнка: Лопатин Андрей Филиппович

Ямская, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Лопатин Ксенофонт Андреевич

Отец ребёнка: Лопатин Андрей Филиппович

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Лопатин Андрей Филиппович

д. Лопатино (Сибирь)
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Лопатин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Лопатин Андрей Филиппович

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Александра Андреевна

Отец ребёнка: Лопатин Андрей Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопатин Андрей Филиппович

Смерть
Неизвестно
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