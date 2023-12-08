Лопатина Феврония Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1831 ст.
Дочь: Зыкова Федосья Андреевна
Отец ребёнка: Лопатин Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
02.01.1834 ст.
Отец ребёнка: Лопатин Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Лопатин Ксенофонт Андреевич
Отец ребёнка: Лопатин Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Лопатин Андрей Филиппович
д. Лопатино (Сибирь)
Рождение ребёнка
Около 1841
Отец ребёнка: Лопатин Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Александра Андреевна
Отец ребёнка: Лопатин Андрей Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно