Тулинов Елисей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулинов Елисей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1919

Дочь: Тулинова Анисья Елисеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тулинов Леонид Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агоюжанян Полина Елисеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тулинов Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тулинов Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно