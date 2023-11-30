Поддымкин Иван
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Поддымкина Акинья Феофановна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Поддымкин Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Поддымкина Акинья Феофановна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Полина Ивановна
Мать ребёнка: Поддымкина Акинья Феофановна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Поддымкина Акинья Феофановна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Поддымкина Акинья Феофановна
неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Неизвестно Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Поддымкина Акинья Феофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
неизвесно