Поддымкин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поддымкин Иван

Место рождения

Ково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Поддымкина Акинья Феофановна

Ково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Поддымкин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Поддымкина Акинья Феофановна

Ково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Полина Ивановна

Мать ребёнка: Поддымкина Акинья Феофановна

Ково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Поддымкина Акинья Феофановна

Ково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Поддымкина Акинья Феофановна

неизвестно
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Неизвестно Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Поддымкина Акинья Феофановна

Ково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поддымкина Акинья Феофановна

Смерть
Неизвестно
неизвесно
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