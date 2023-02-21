Сметанина Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСметанина Евдокия Николаевна

Сметанина Евдокия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1930

Дочь: Баруткина Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Сметанин Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
06.09.1935

Сын: Сметанин Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Сметанин Василий Григорьевич

Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close