Сметанина Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1930
Дочь: Баруткина Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Сметанин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
06.09.1935
Сын: Сметанин Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Сметанин Василий Григорьевич
Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно