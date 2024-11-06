Герасимова (Кочиева) Ирина Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.
Отец: Кочиев Трофим Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1906 ст.
Поручители: по жениху: Андрей Васильевич Усанов и Михаил Семенович Гогонин; по невесте: Андрей Степанович Серегин и Филипп Прокопьевич Герасимов
Рождение ребёнка
12.11.1907 ст.
Дочь: (Герасимова) Феодора Игнатьевна
Отец ребёнка: Герасимов Игнатий Петрович
Рождение ребёнка
05.02.1909 ст.
Дочь: (Герасимова) Мария Игнатьевна
Отец ребёнка: Герасимов Игнатий Петрович
Рождение ребёнка
24.03.1914 ст.
Дочь: (Герасимова) Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Герасимов Игнатий Петрович
Смерть
Неизвестно