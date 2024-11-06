Герасимова (Кочиева) Ирина Трофимовна 1885 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Герасимова (Кочиева) Ирина Трофимовна

Место рождения

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.

Отец: Кочиев Трофим Яковлевич

Мать: не указана

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
27.10.1906 ст.

Муж: Герасимов Игнатий Петрович

Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Поручители: по жениху: Андрей Васильевич Усанов и Михаил Семенович Гогонин; по невесте: Андрей Степанович Серегин и Филипп Прокопьевич Герасимов
Рождение ребёнка
12.11.1907 ст.

Дочь: (Герасимова) Феодора Игнатьевна

Отец ребёнка: Герасимов Игнатий Петрович

Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.02.1909 ст.

Дочь: (Герасимова) Мария Игнатьевна

Отец ребёнка: Герасимов Игнатий Петрович

Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.03.1914 ст.

Дочь: (Герасимова) Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Герасимов Игнатий Петрович

Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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