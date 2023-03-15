Насунова Маргарита Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1964
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1964
Отец: Чамян Борис Арутович
Мать: Чамян Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.05.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Насунов Борис Эрджеевич
Рождение ребёнка
19.08.1994
Дочь: Насунова Долан Борисовна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно