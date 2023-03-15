Насунова Маргарита Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насунова Маргарита Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1964

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1964

Отец: Чамян Борис Арутович

Мать: Чамян Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
12.05.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Насунов Борис Эрджеевич

Рождение ребёнка
19.08.1994

Дочь: Насунова Долан Борисовна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Насунов Борис Эрджеевич

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