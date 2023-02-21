Коновалова Василиса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Коновалов Иван Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелузова Марина Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шалабаева Аксинья Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно