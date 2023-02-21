Коновалова Василиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Василиса Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Коновалов Иван Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелузова Марина Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шалабаева Аксинья Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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