Котляров Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котляров Роман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1980

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

1958 г.р.

Жена

1982 г.р.

Дети

2003 г.р.
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Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1980

Отец: Котляров Виктор

Мать: Котлярова Татьяна

Рождение ребёнка
06.05.2003

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Котлярова Наталья

Мценск, город Мценск, Орловская область
Рождение ребёнка
12.12.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Котлярова Наталья

Мценск, город Мценск, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Котлярова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котлярова Наталья

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