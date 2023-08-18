Котляров Роман
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1980
Отец: Котляров Виктор
Мать: Котлярова Татьяна
Рождение ребёнка
06.05.2003
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Котлярова Наталья
Рождение ребёнка
12.12.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Котлярова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Котлярова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котлярова Наталья