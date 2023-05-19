Тихон Петров
Место рождения
Дата рожденияМежду 1678 и 1682
Дата смерти1730
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1678 и 1682
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1713
Сын: Афонасий Тихонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1724
Дочь: Харина Парасковья (Михайлова)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1726
Сын: Естифей Тихонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1730
Дочь: Епистимия Тихонова
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
дворцовый крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1730