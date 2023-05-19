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Тихон Петров

Место рождения

Запольская, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Между 1678 и 1682

Дата смерти

1730

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1678 и 1682

Отец: не указан

Мать: не указана

Запольская, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Афонасий Тихонов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1724

Дочь: Харина Парасковья (Михайлова)

Мать ребёнка: не указана

Запольская, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Естифей Тихонов

Мать ребёнка: не указана

Запольская, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1730

Дочь: Епистимия Тихонова

Мать ребёнка: не указана

Запольская, Уржумский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
дворцовый крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Запольская, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
1730
Запольская, Уржумский уезд, Вятская губерния
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