Чарковская Сусанна Казимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869 ст.
Дата смерти1944
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.
Отец: Чарковский Казимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1916
Дочь: Лопухина Нина Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
1944