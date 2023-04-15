Чарковская Сусанна Казимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чарковская Сусанна Казимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869 ст.

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.

Отец: Чарковский Казимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1916

Дочь: Лопухина Нина Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
1944
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