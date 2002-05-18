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Тишин Анатолий Анатольевич
Тишин Анатолий Анатольевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.05.2002
Пол
Мужской
Отец
Тишин Анатолий Анатольевич
1967 г.р.
Мать
Лаврова Ульяна Александровна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
УТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.2002
Отец:
Тишин Анатолий Анатольевич
Мать:
Лаврова Ульяна Александровна
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