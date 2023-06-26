Максимов Никита Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Максимов Иван
Мать: не указана
Поручитель
12.01.1903 ст.
Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Поручитель по жениху на свадьбе Матвея и Марии Полковниковых
Место жительства
1903
Рождество, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
крестьянин
Смерть
Неизвестно