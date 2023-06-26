Максимов Никита Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимов Никита Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Максимов Иван

Мать: не указана

Поручитель
12.01.1903 ст.
Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Поручитель по жениху на свадьбе Матвея и Марии Полковниковых
Место жительства
1903
Рождество, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
крестьянин
Смерть
Неизвестно