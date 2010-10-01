Хаяров Иван Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хаяров Иван Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.2010

Пол

Мужской

Отец

1982 г.р.

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.2010

Отец: Хаяров Евгений Владимирович

Мать: Хаярова Ирина

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