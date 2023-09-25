(Хахалина) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хахалина) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1961

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

1938 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
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Место
Комментарий
Рождение
31.12.1961

Отец: Хахалин Александр

Мать: Галина

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