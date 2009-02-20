Тимофеев Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.02.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимофеев Иван
Мать: Тимофеева Ольга
Рождение ребёнка
06.06.1975
Дочь: Семенчук Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Тимофеева Зоя Васильевна
Рождение ребёнка
28.07.1984
Дочь: Терпиловская Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Тимофеева Зоя Васильевна
Смерть
20.02.2009