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Тимофеев Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.02.2009

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимофеев Иван

Мать: Тимофеева Ольга

Рождение ребёнка
06.06.1975

Дочь: Семенчук Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Тимофеева Зоя Васильевна

Рождение ребёнка
28.07.1984

Дочь: Терпиловская Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Тимофеева Зоя Васильевна

Смерть
20.02.2009