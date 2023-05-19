Пичугина (Яковлева) Евдокия Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичугина (Яковлева) Евдокия Зиновьевна

Место рождения

Слепящево, Нольско-Березовская волость, Солигаличский уезд

Дата рождения

1984

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.01.1910

Муж: Пичугин Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
27.10.1910

Дочь: Смирнова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Пичугин Сергей Дмитриевич

Губино, Вознесенская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1913

Дочь: Медведева Клавдия Сергеевна

Отец ребёнка: Пичугин Сергей Дмитриевич

Губино, Вознесенская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1915

Сын: Пичугин Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Пичугин Сергей Дмитриевич

Губино, Вознесенская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1924

Сын: Пичугин Борис Сергеевич

Отец ребёнка: Пичугин Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Пичугин Валентин Сергеевич

Отец ребёнка: Пичугин Сергей Дмитриевич

Смерть
1976
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение
1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Слепящево, Нольско-Березовская волость, Солигаличский уезд
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