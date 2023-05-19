Пичугина (Яковлева) Евдокия Зиновьевна
Место рождения
Дата рождения1984
Дата смерти1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.01.1910
Рождение ребёнка
27.10.1910
Дочь: Смирнова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Пичугин Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.11.1913
Дочь: Медведева Клавдия Сергеевна
Отец ребёнка: Пичугин Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.09.1915
Отец ребёнка: Пичугин Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Пичугин Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Пичугин Валентин Сергеевич
Отец ребёнка: Пичугин Сергей Дмитриевич
Смерть
1976
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение
1984
Отец: не указан
Мать: не указана